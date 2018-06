Politie pakt man op die filmt onder rokken van winkelende dames in Carrefour

Schoten - In de hypermarkt Carrefour in Schoten, is een man betrapt die filmde onder rokken van vrouwelijke klanten. Hij had daarvoor zijn tas uitgerust met een camera. De politie nam hem mee.

Het was een winkeldetective van Carrefour, die vorige week maandag het rare gedrag van de man opmerkte. De 52-jarige man plaatste zijn tas zeer opvallend tussen de benen van enkele dames.

De alerte werknemer hield de man staande. Hij lichtte ook de slachtoffers in. In de tas merkte hij een verborgen GoPro-camera op. De winkeldetective belde onmiddellijk de politie die ter plaatse kwam. De man is gearresteerd en bekende de feiten. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. Na verhoor en een huiszoeking mocht de verdachte het politiekantoor verlaten. Het parket beslist nu over verdere vervolging.

Er wordt onderzocht of de man zijn opnames ook deelde. In maart kwam aan het licht dat een voyeur vrouwen begluurde in de douches van het sportcomplex van de Gentse hogeschool HoGent, en die beelden ook online zette. Meerdere geschokte vrouwen dienden gisteren een klacht in. De verdachte deelde ook gretig filmpjes van vrouwen in de winkel, op kantoor of zelfs in de badkamer.