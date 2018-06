Racing Genk ziet verdediger richting Serie A vertrekken

Omar Colley verlaat KRC Genk en trekt naar het Italiaanse UC Sampdoria. Dat maakten de Limburgers bekend in een persbericht en werd ook door de Italiaanse club van Dennis Praet bevestigd.

Colley maakte in 2016 de overstap van het Zweedse Djugårdens IF en wist in zijn eerste jaar samen met zijn ploeggenoten tot de kwartfinale van UEFA Europa League door te stoten. De Gambiaanse verdediger speelde in 2 seizoenen 95 wedstrijden voor onze club en wist hierin 5 keer te scoren.

Volgens Italiaanse bronnen betaalt de club van Dennis Praet zeker 7,5 miljoen, plus 2 miljoen euro bonussen. Daarvan gaat zeker een miljoen naar het Zweedse Djugardens. De 26-jarige Gambiaan wordt zo de vijfde verdediger in vijf jaar die Genk voor een mooie som verlaat. Kara Mbodj (Anderlecht), ­Kalidou Koulibaly (Napoli), Christian Kabasele (Watford) en Timothy Castagne (Atalanta) gingen hem voor.