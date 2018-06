Atomium krijgt een blauwe smurfenbol

Het Atomium en de smurfen vieren dit jaar allebei hun 60ste verjaardag en om dat in de verf te zetten, kleurt een van de negen bollen van het Atomium blauw. Vanaf woensdag 20 juni zal er een smurf verschijnen op een bol van het Belgische monument.

De aankleding van een bol is altijd een huzarenstukje en zal uitgevoerd worden door de hoogtewerkers van Dizziness, die ook instaan voor de schoonmaak van de bollen. Zij zullen vanaf woensdag drie dagen lang stickers aanbrengen die een smurf op een van de laterale bollen van het Atomium. De smurfenbol zal tot het einde van het jaar te zien zijn.

De twee Belgische iconen die in 1958 het licht zagen, hebben voor hun verjaardag nog verschillende samenwerkingen op poten gezet. Zo kan je aan een verlaagde prijs zowel het Atomium als het Smurfenavontuur bezoeken in Paleis 4 van Brussels Expo. In de shop van het Atomium worden dit jaar ook heel wat smurfenproducten verkocht.