Elon Musk beschuldigt Tesla-medewerker van “sabotage”

Elon Musk, topman van de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla, heeft een van zijn medewerker beschuldigd van “sabotage” en diefstal van “ultragevoelige” informatie. Die in zou ook doorgegeven zijn aan derden. Dat blijkt uit een interne mededeling bij Tesla.

“Ik was geschokt om dit weekend te vernemen dat een werknemer van Tesla ernstige sabotage gepleegd heeft die schadelijk is voor onze operaties”, aldus Musk in de brief die dinsdag verspreid werd door financieel analisten. “De omvang van de sabotage is niet duidelijk, maar uit wat hij toegegeven heeft gedaan te hebben, ziet het er veeleer slecht”, aldus de topman.

Musk geeft de naam van de medewerker in kwestie niet vrij, maar zegt dat die zou gehandeld hebben “omdat hij niet de promotie kreeg die hij wou”. Ook over wie de informatie in handen kreeg, geeft Musk niets vrij. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of de medewerker alleen gehandeld heeft of niet.