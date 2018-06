Koningin Máxima reageert voor het eerst op overlijden zus Inés: “Mijn lieve zusje kon geen vreugde vinden”

Dinsdagmiddag heeft koningin Máxima voor de eerste keer gereageerd op het overlijden van haar zus Inés. Dat deed ze na een bezoek aan het protonentherapiecentrum, een centrum waar kankerpatiënten worden behandeld. In een zelfgeschreven verklaring had ze het ook over de ziekte van Inés. “Mijn lieve zusje was ook ziek, alleen kon zij niet genezen, ze vond geen vreugde”, zei de Nederlandse koningin al vechtend tegen de tranen.

Inés Zorreguieta (33) was het jongste zusje van de Nederlandse koningin Máxima. Ze werd op donderdag 7 juni ’s ochtends vroeg in haar appartement in Buenos Aires teruggevonden, al snel bleek het om zelfdoding te gaan. Inés zou al enige tijd depressief geweest zijn en ook aan een eetstoornis lijden. Ze was de peettante van de Nederlandse prinses Ariane (11), de jongste dochter van het vorstenpaar Máxima en Willem-Alexander.

Terug aan het werk

Koningin Máxima reageerde voor het eerst op het overlijden van haar jongste zusje na een onaangekondigd werkbezoek aan het protonentherapiecentrum van het Universitair Medisch Centrum van Groningen, waar kankerpatiënten door middel van protonentherapie behandeld worden. Ze zou het centrum eerder deze maand al officieel openen, maar door het plotse vertrek naar Argentinië voor de begrafenis van Inés, kon dat niet meer.

Koningin Máxima op bezoek in het centrum waar kankerpatiënten behandeld worden. Foto: Photo News

“Ik vraag uw begrip, ik vind het erg moeilijk”, stak de koningin duidelijk geëmotioneerd van wal. “Vandaag ben ik weer aan het werk na een moeilijke tijd. Maar ik ben blij dat ik dit bezoek kan brengen aan het protonentherapiecentrum omdat het zoveel betekent voor mensen met kanker. Mensen die ziek zijn, maar toch met hoop op genezing.”

“Mijn zusje was ook ziek”

Vechtend tegen de tranen legt Máxima zo de link met de dood van haar zus Inés: “Mijn kleine, lieve, begaafde zusje was ook ziek. Ze kon geen vreugde vinden, ze kon niet genezen. Onze enige troost is dat ze nu eindelijk vrede heeft kunnen vinden. Ik wil echt mijn heel grote dank uitspreken voor de talloze brieven en berichten en blijken van medeleven, het heeft ons echt geholpen. Ik ben ook dankbaar voor het respect dat iedereen heeft gehad voor heel mijn familie in deze hele zware periode.”

Ondanks het grote leeftijdsverschil van 13 jaar, hadden Máxima en Ines een erg hechte band. Zo werd Ines ook de peettante van Máxima’s jongste dochter: prinses Ariane (11). Ze was ook bruidsmeisje bij het huwelijk van Máxima met Willem-Alexander in 2001.

Ines Zorreguieta bij de doop van haar metekind prinses Ariane. Foto: belgaimage

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan ­terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be