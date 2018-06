Bogdanoff-tweeling gearresteerd in Parijs

De tweelingbroers Igor en Grichka Bogdanoff (of Bogdanov), de Franse wetenschappers die vooral in de jaren ‘70 en ‘80 furore maakten, zijn dinsdag gearresteerd in Parijs. Dat meldt de Franse nieuwszender BFM TV.

De broers Boganoff worden ervan verdacht gefraudeerd te hebben en de onderzoeksrechter heeft dan ook een gerechtelijk onderzoek gestart. Meer details zijn nog niet bekend, al is het niet de eerste keer dat de broers ophef veroorzaken. Zo werd Igor in 2017 ook al gearresteerd omdat hij het appartement van zijn voormalige vrouw was binnengedrongen nadat ze besloten had hun relatie te beëindigen.

Terwijl ze zo’n veertig jaar geleden nog de lievelingen van de Franse tv-kijkers waren, onder meer door een serie over sciencefiction, staan Igor en Grichka vandaag vooral bekend om hun nogal opvallende uiterlijk na tal van plastisch chirurgische ingrepen.