Trump blijft officiële statistieken over misdaad in Duitsland tegenspreken

De Amerikaanse president Donald Trump trekt dinsdag op Twitter de officiële Duitse misdaadcijfers in twijfel. Maandag beweerde hij nog op Twitter dat misdaad in Duitsland sterk gestegen is, omdat Duitsland en de rest van Europa de grenzen “miljoenen mensen” binnengelaten heeft. De officiële cijfers spreken die beweringen echter tegen. Zo daalden de Duitse misdaadcijfers in 2017 met 5 pct, tot het laagste percentage sinds 1992. Volgens Trump is de misdaad echter met 10 pct gestegen “sinds migranten werden aanvaard”.

Trump verduidelijkt niet in vergelijking met welk jaar de misdaad gestegen zou zijn, en sinds wanneer migranten in Duitsland “aanvaard” werden. Hij weet wel dat “andere landen” er nog erger aan toe zijn, maar zegt niet welke landen dat zijn.

“De autoriteiten willen niet over deze misdaden berichten”, verklaart Trump het verschil tussen de officiële statistieken en zijn eigen cijfers.

De Amerikaanse president roept zijn land daarom op “slim te zijn”. In eigen land ligt Trump zwaar onder vuur voor zijn migratiebeleid. “Als je geen grenzen hebt, heb je geen land”, aldus nog Trump. Vrijdag werd bekend dat de Amerikaanse autoriteiten bijna 2.000 kinderen van hun ouders gescheiden hebben. De ouders werden aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten als illegale migranten opgesloten, terwijl hun kinderen in opvangkampen of bij pleeggezinnen terechtkwamen.

