Dedryck Boyata is tevreden over zijn WK-debuut: “Een jongensdroom die uitkomt”

Dedryck Boyata heeft zijn vuurproef doorstaan. De verdediger van Celtic (27) speelde maandag tegen Panama (3-0 winst) zijn allereerste wedstrijd ooit op een wereldkampioenschap voetbal. “Het geeft me veel vertrouwen dat we meteen de nul konden houden.”

Dedryck Boyata heeft enorm genoten van zijn allereerste wedstrijd op een groot tornooi. “Het was een ongelooflijke ervaring”, zegt Boyata. “Vanaf het moment dat ik begon te voetballen droomde ik ervan om op een WK te staan. Mijn prestatie heeft me ook vertrouwen gegeven. Ik kijk met een positief gevoel terug op de wedstrijd van gisteren. Die heeft me vertrouwen gegeven. Ik heb hier fantastische ploegmaats, die me hielpen met de communicatie.”

“Of ik zenuwachtig was in de aanloop naar de wedstrijd? We kenden de ploeg pas op de dag van de wedstrijd. Maar ik kon het al wel een beetje inschatten dat ik zou kunnen spelen. Ik heb me vooraf voorgesteld hou het zou zijn om te spelen op een WK. Twee jaar geleden kon ik het me niet inbeelden dat ik titularis zou zijn tijdens het WK.”

Vooraf leefde er in België een bepaalde vrees dat Boyata niet zou voldoen. “Of ik de fans heb overtuigd? Geen idee. Wat denken jullie? Ik voelde me zeer goed op het veld. Ik heb alles gedaan om iedereen tevreden te stellen met mijn prestatie. De mensen in België zien mij niet zo veel spelen tijdens het seizoen, maar de coach volgt mij een heel jaar. Hij gaf me op basis daarvan het vertrouwen en dat voelt goed.”

De overwinning van de Rode Duivels heeft niet iedereen overtuigd. In Engeland waren de waarnemers kritisch over de Rode Duivels. “Hebben de Engelsen kritiek op onze prestatie? Laat ze daar maar praten. Wij hebben een fantastische groep en willen tot het einde blijven.”

Boyata deed het meer dan behoorlijk, maar mogelijk verhuist hij zaterdag terug naar de bank als Thomas Vermaelen weer fit is. “Of ik terug naar de bank vlieg als iedereen fit is? Ik maak deel uit van een groep van 23. Ik help de ploeg waar het kan en ik doe wat de trainer me vraagt. Maar het draait niet om mij. Natuurlijk wil iedereen op het veld staan, maar de groep gaat voor alles.”

Chadli: "Er zijn nog werkpunten"

Nacer Chadli vindt dat de Rode Duivels met een 3-0 zege tegen Panama goed aan het WK begonnen zijn. "Bepaalde zaken konden inderdaad beter, maar andere grote landen brengen ook geen topprestaties op de mat", verklaarde de 28-jarige Luikenaar dinsdag.

De Duivels smeerden het bescheiden Panama een ruime 3-0 nederlaag aan, maar de Belgische combinaties liepen nog niet altijd even vlot. Dat beseft ook Chadli. "We weten dat er nog werkpunten zijn naar de volgende wedstrijden", vertelde de middenvelder van West Bromwich. "Daar kunnen we nu op trainen. Het was onze eerste partij op dit toernooi, dus er was een bepaalde druk. Maar in de tweede helft speelden we beter en scoorden we driemaal. Nu richten we onze blik naar het duel met Tunesië. Dat wordt een andere match dan tegen Panama."

Chadli is geen onbetwiste titularis voor bondscoach Roberto Martinez. Tegen Panama viel hij in de slotfase in voor Axel Witsel. Droomt de middenvelder van een basisplaats? "Het is inderdaad mijn ambitie om in de basis te starten, maar dat geldt voor iedereen. Op training werk ik hard en ik geef me als ik mijn kans krijg. Ik voel me nu goed en heb na mijn blessure vertrouwen opgedaan in de WK-voorbereiding. Ik kan op meerdere posities uit de voeten in het systeem dat we nu spelen, zoals de wing-back. Aan de linker- of rechterkant maakt hierbij niet uit."