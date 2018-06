Preud’homme begint aan zijn laatste opdracht: “Overal waar ik werkte, deed ik meer dan alleen coachen”

Michel Preud’homme heeft dinsdag op Sclessin als nieuwe hoofdcoach van Standard Luik zijn technische staf voorgesteld. “Emilio Ferrera is naast mij de T1 en ook assistent Eric Deflandre zal een belangrijke taak hebben bij de voetbaltechnische voorbereiding van het team.” Standard wordt voor Preud’homme de laatste klus als trainer. “Als ik 63 ben, is het tijd om de trainersbank te verlaten.”

Met Ferrera en Deflandere heeft Preud’homme twee assistenten die hij goed kent. “Daarnaast werken we met physical coach Renaat Philipaerts, keeperstrainer Jan Van Steenberghe, videoanalist Patrick Asselman en mental coach Rudy Heylen. In het huidige voetbal is het erg belangrijk om met specialisten te werken. Ik wilde ook werken met mensen die ik al ken. Ik weet dat ze bekwaam en loyaal zijn. Asselman is de enige met wie ik nog niet eerder samenwerkte, maar Emilio heeft hem warm aanbevolen.”

Foto: Photo News

Michel Preud’homme onderlijnde ook het belang van de rol van Olivier Renard. “Hij heeft nu een andere titel (hoofd scouting in plaats van sportief directeur), maar ik reken enorm op hem. Hij heeft zijn waarde bij het aantrekken van nieuwe krachten al meermaals bewezen. Hij wordt één van mijn directe aanspreekpunten bij de club.”

Preud’homme wordt niet alleen hoofdcoach, maar ook technisch directeur en vicevoorzitter. “Overal waar ik eerder werkte, deed ik wel meer dan alleen maar coachen, maar nu is het ook officieel. Dat maakte deze job voor mij echt interessant. Bovendien mag ik ze uitoefenen bij de club waar het voor mij allemaal begon. De contacten met voorzitter Bruno Venanzi waren ook uitstekend. Hij zei me ‘ik weet waar ik heen wil, maar heb jou nodig om daar te geraken’.”

Voor Preud’homme, die voor vier jaar tekende, wordt het de laatste opdracht als trainer. “Ik zal 63 zijn als mijn contract afloopt. Dan is het tijd om de trainersbank te verlaten. Net als voor Eric Gerets zal bondscoach worden dus niet voor dit leven zijn.”

Emilio Ferrera werkte eerder in eenzelfde formule al met Preud’homme samen bij Al Shabab. “En ik aarzelde geen moment toen Preud’homme me vroeg om bij Standard aan de slag te gaan. Alle andere aanbiedingen heb ik naast me neergelegd.”

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: Photo News

Standard moet 1.000 euro boete voor supportersincidenten tegen Genk

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Standard Luik dinsdag een boete van 1.500 euro opgelegd, waarvan 500 euro effectief, nadat supporters in de thuismatch tegen KRC Genk (5-0) begin mei pyrotechnisch materiaal hadden gebruikt.

De Rouches werden vervolgd op basis van het verslag van Nico De Pauw. De match delegate constateerde dat de wedstrijd later van start was gegaan dan gepland, omdat de rode rookgordijnen van Standard het zicht belemmerden. Juridisch directeur Pierre Locht merkte ter zitting van de Geschillencommissie op 5 juni terecht op dat ook Genkse supporters Bengaals vuur afstaken. “Maar dat had geen invloed op het normale verloop van de wedstrijd. De rode rook van de Standard-supporters zorgde ervoor dat het wedstrijdbegin uitgesteld moest worden, de gevolgen voor het verloop van de partij zijn dus onontkenbaar”, aldus de Geschillencommissie.

Het Bondsparket vorderde een geldstraf van 1.500 euro. Locht vroeg een deel van de vordering met uitstel toe te kennen. Standard had immers alle voorzorgsmaatregelen getroffen die nodig waren, pleitte Locht. De match delegate trad hem in zijn verslag bij. De Geschillencommissie kon zich vinden in dat pleidooi en kende 500 euro met uitstel toe. Standard moet wel nog 1.000 euro ophoesten.