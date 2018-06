Roberto Martinez stelt deadline van Vermaelen uit: “Ik verwacht hem fit voor de match tegen Engeland”

Thomas Vermaelen ontbrak vandaag nog steeds op de training van de Rode Duivels. Vorige week zei bondscoach Roberto Martinez dat hij hem tegen Tunesië al zou kunnen inzetten, maar vandaag klonk dat al anders. “Ik verwacht hem fit voor de match tegen Engeland.”

Nu de eerste wedstrijd tegen Panama voorbij is, was het vandaag weer tijd voor de dagelijkse Vermaelen-Kompany update van bondscoach Roberto Martinez. “We verwachten Vermaelen binnen dit en twee dagen weer op het veld”, zegt Martinez. “Ik hoop hem te kunnen gebruiken tegen Engeland.” Dat is een wedstrijd later dan aanvankelijk aangekondigd. “Ik wil hem geen druk opleggen voor Tunesië. Dedryck Boyata heeft het goed gedaan en dat geeft vertrouwen. En Vincent Kompany is twee à drie dagen verwijderd van het hervatten van de groepstraining. Bij hem moeten we er vooral voor zorgen dat hij zich niet te hard pusht.”

Roberto Martinez beseft dat de wedstrijd tegen Panama nog niet perfect was, maar kijkt toch tevreden terug. “Als je me vooraf had gezegd dat we met 3-0 zouden winnen met mooie goals dan zou ik tevreden zijn. Maar we moeten nog verbeteren. We wisten dat we de drie groepswedstrijden nodig zouden hebben om te verbeteren. Gisteren verbeterden we al tijdens de wedstrijd. De tweede helft was beter. Maar voor de eerste helft moet ik Panama feliciteren. Maar ik ben blij met de prestatie.”

“Het was een wedstrijd waarin we weinig te winnen hadden. Met 7-0 zouden jullie gezegd hebben dat het tegen een kleine ploeg was. Met een verlies zou het een drama geweest zijn. Ik stond na de wedstrijd een interview te geven en het enige wat op tv getoond werd, was die redding van Thibaut Courtois... Maar zo is het nu eenmaal. Nu moeten we ons focussen op Tunesië. Dat wordt een heel andere wedstrijd. Zij gaan hoger druk zetten dan Panama. Tunesië is sterk in één-tegen-één-situatie en zullen dat willen uitspelen.”

“Carrasco deed zijn verdedigende plicht”

De man die maandag het meeste kritiek kreeg, was Yannick Carrasco. Bij de grootste kans van Panama, liet hij zijn mannetje lopen. Maar bondscoach Roberto Martinez was wel heel positief over de linkerflankspeler. “Yannick Carrasco droeg veel bij aan onze prestatie. Hij heeft veel aanvallende kwaliteiten, maar had wat pech met zijn eerste kans. Hij deed zijn verdedigende plicht. Zeker in de eerste helft toen we wisten dat Panama zou komen opzetten via onze flanken.”

Waar Martinez niet over te spreken was, zijn de vele gele kaarten. Meunier, Vertonghen en De Bruyne werden geboekt en moeten nu opletten voor een schorsing, want bij twee gele kaarten op een WK moet je één wedstrijd aan de kant. Roberto Martinez: “Er waren acht gele kaarten in de hele wedstrijd. Dat was misschien een beetje overdreven. Maar op een WK heb je scheidsrechters uit alle windstreken met allemaal andere standaarden. Maar we zullen ermee om moeten gaan.”