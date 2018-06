Probleem bij Standard? Junior Edmilson stuurt zijn kat naar Sclessin en gaat op reis

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Michel Preud’homme heeft al een eerste brandje te blussen bij Standard. De nieuwe coach maakte maandag kennis met zijn spelerskern, maar Junior Edmilson was daar tegen de afspraken in niet bij. Hij bevond zich op het moment van de persconferentie bij Standard op… Zaventem. Dat deelde hij gretig op de sociale media. Het lijkt erop dat Edmilson een transfer wil forceren, hij staat in de belangstelling van PSV, Porto en Fiorentina.

“Hij heeft wel een week extra verlof gevraagd, maar dat werd hem door de directie geweigerd”, verklaarde Preud’homme. “We zullen dit wel regelen als hij terug is. Ik sprak Junior enkele weken terug telefonisch en heb hem verteld dat ik op hem reken. Hij zag het ook wel zitten om nog bij Standard te blijven. Het is onze taak om de spelers duidelijk te maken dat ze het goede moment moeten afwachten om te vertrekken. Ik herinner me dat het bij Brugge moeilijk was om Izquierdo te houden na het behalen van de titel. Maar we konden hem overtuigen en hij won de Gouden Schoen en kon in optimale omstandigheden vertrekken.”

Preud’homme treedt in de voetsporen van Ricardo Sa Pinto, die het met bekerwinst en een tweede plaats in het kampioenschap erg goed deed. “Ik heb de spelers met die prestaties gefeliciteerd, maar ik heb hen ook gevraagd om komend seizoen van in het begin te presteren, in plaats van vanaf maart.”