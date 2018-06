“Verenigde Staten trekken zich vandaag nog terug uit VN-Mensenrechtenraad”

De Amerikaanse regering gaat dinsdagavond nog aankondigen dat het zich terugtrekt uit de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Dat melden verschillende internationale media. De regering van president Donald Trump uitte regelmatig kritiek op de werking van de raad, die hypocriet en bevooroordeeld tegen Rusland zou zijn.

De aankondiging zal om 23 uur in Washington (17 uur plaatselijke tijd) gebeuren, aldus bronnen die vertrouwd zijn met het dossier aan Bloomberg en Reuters. Dat zal gebeuren door minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley.

In de Mensenrechtenraad, in 2006 opgericht, zitten 47 leden. De laatste vergadering van de Raad begon maandag met een uithaal naar Trumps migratiebeleid door VN-mensenrechtencommissaris Zeid Ra’ad Al Hussein. Hij omschreef de praktijk om kinderen aan de grens van hun ouders te scheiden als “gewetenloos”.

In een toespraak voor de Mensenrechtenraad verweet Haley de raad vorig jaar al een “onophoudelijke, pathologische campagne” tegen Israël. Ze wilde ook dat leden van de raad met een slechte mensenrechtenreputatie buitengezet kunnen worden. “De Verenigde Staten zullen niet stil blijven zitten terwijl dit orgaan, dat zich zogezegd wijdt aan mensenrechten, de zaak van de mensenrechten blijft beschadigen”, aldus Haley toen.

Vorige week berichtte Reuters al dat een terugtrekking er zit aan te komen.

Trumps adviseur nationale veiligheid John Bolton verzette zich in 2006 tegen de oprichting van de Raad. Hij was toen ambassadeur bij de VN. Washington sloot zich in 2009 aan bij de Raad, toen Barack Obama president werd.

Een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde niet op een vraag om commentaar van Bloomberg. Bij de Verenigde Naties werd vernomen dat er nog geen officiële melding over de terugtrekking was aangekomen.

Eerder stapte Washington uit het klimaatakkoord van Parijs en de Iran-deal.