Eén op de twintig bestuurders rijdt slaperig rond

Bij één op de twintig autoritten zit de bestuurder slaperig achter het stuur. Slaperigheid komt vaker voor bij jonge bestuurders en bij het afleggen van lange afstanden. Dat blijkt uit een nieuwe steekproef van Vias institute bij 3.500 Belgen.

Vias stelde ook vast dat bij mensen die een ongeval of bijna-ongeval hebben gehad in de voorbije 12 maanden, bijna 15 procent van alle trajecten door een vermoeide bestuurder werden afgelegd. De leeftijd speelt een belangrijke rol. Bij jongeren tussen 18 en 30 jaar wordt gemiddeld 14 procent van de verplaatsingen gedaan door een slaperige bestuurder.

Hoe langer de rit duurt, hoe groter het percentage bestuurders dat tekenen van slaperigheid toont. Bij ritten tussen 60 en 120 km zijn er dubbel zoveel bestuurders die slaperig achter het stuur zitten dan gemiddeld. Bij een rit van 180 km of meer, is zelfs één op de zeven bestuurders slaperig.

Om slaperigheid tegen te gaan worden heel wat lapmiddelen gebruikt, zoals de radio luider zetten, met passagiers babbelen of het raam openzetten. Dat helpt allemaal niet of nauwelijks. De meest directe maatregelen om slaperigheid achter het stuur tegen te gaan, zijn pauzeren, wisselen van bestuurder of stoppen om te slapen.

Slaapdetectiesystemen in alle wagens zijn nog niet voor meteen, stelt Vias vast. Er zijn wel autoconstructeurs die ingebouwde systemen als optie aanbieden. Die houden rekening met fysieke kenmerken zoals oogbewegingen en analyseren het rijgedrag. De Europese Commissie stelt voor om vanaf 2022 alle nieuwe modellen met een slaapdetectiesysteem uit te rusten.