Leekens dan toch officieel ontslagen bij Hongarije

Georges Leekens is dan toch ontslagen als bondscoach van Hongarije. Gisteren werd dat op Hongaarse sites al gemeld, maar toen viel Leekens nog uit de lucht. Vandaag kreeg hij alsnog zijn C4, zo bevestigde de Hongaarse bond.

Lees ook: Leekens na amper zeven maanden alweer ontslagen bij Hongarije? “Ik weet van niets!”

Leekens wordt opgevolgd door Marco Rossi. De Italiaan was eerder aan de slag bij enkele mindere bekende clubs in Italië, Hongarije en Slowakije. Hij tekent nu tot 2020.

Voor Leekens was het een passage in mineur bij de Hongaarse nationale ploeg, zonder zege. Naast een 1-1 gelijkspel tegen Wit-Rusland verloor Leekens tegen Kazachstan (2-3), Schotland (0-1) en Australië (1-2). Eind 2017 tekende hij nog een contract tot na het EK 2020. “Het team bracht niet de resultaten en de verbetering die we wilden zien. Er waren geen tekenen dat we vooruitgang boekten. Noch in de verjonging van het team ,noch het spel van de ploeg”, laat de bond weten. “Op basis hiervan hebben we beslist het contract van Leekens te verbreken. De bond erkent zijn professionele vaardigheden, menselijke kwaliteiten en bedankt hem de inspanningen tot nu toe.”

De laatste jaren kent Leekens weinig succes. In oktober 2015 pakte over bij Lokeren. Die club hield hij wel in eerste klasse, maar in oktober 2016 vertrok hij - al dan niet gedwongen - in het Waasland. Amper twee dagen later tekende hij bij Algerije, maar na drie maanden en vijf matchen was ook dat avontuur over.

Marco Rossi a magyar válogatott új kapitánya. Feladata eredményesebb, és a 2020-as Eb-re megerosödo magyar válogatott építése. Részletek hamarosan az https://t.co/xNeorXPACC-n! #csakegyütt pic.twitter.com/IJXhSF1apE — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 19, 2018