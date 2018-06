Lierse Kempenzonen polst monument Stanley Menzo

Lierse Kempenzonen heeft in zijn zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach zijn oog laten vallen op Stanley Menzo. De ex-doelman van de Pallieters reisde dinsdag van Zuid-Afrika naar het Lisp voor een eerste gespreksronde. Die verliep volgens onze informatie positief.

Het is Lierse Kempenzonen, de club die de meeste toetsen van het voormalige Lierse in zich draagt, duidelijk menens om snel terug aansluiting te krijgen bij het profvoetbal. Nadat Yoni Buyens zijn handtekening zette en maandag ook nog Augusto Da Silva (Union) volgde, liet de club nu ook in haar kaarten kijken wat de zoektocht naar een nieuwe coach betreft. In het trainersdossier lijkt Stanley Menzo in polepositie te liggen.

De 54-jarige ex-doelman heeft een rijk verleden bij Lierse, waarmee hij in 1997 landskampioen werd en twee jaar later de Beker van België won. In mei 2013 werd Menzo hoofdcoach bij Lierse, dat toen nog in de Jupiler Pro League uitkwam. Goed een jaar later werd hij in augustus 2014 ontslagen na een matige start.

Verkennend gesprek

Voor de Nederlander was Lierse zijn eerste opdracht op het hoogste vlak. Zijn band met Lier is altijd gebleven en kan de komende dagen een sterk emotioneel wapen worden voor Lierse Kempenzonen om Menzo aan zich te binden. Die zat dinsdagmiddag een eerste keer rond de onderhandelingstafel voor een verkennend gesprek, dat naar verluidt gunstig verliep. De beslissing ligt nu in handen van Menzo, die vooral nog een aantal praktische zaken te regelen heeft om een terugkeer naar België mogelijk te maken.

“We hebben inderdaad met Stanley rond de tafel gezeten”, reageerde Stefan Van Lommel kort. “We hebben bekeken wat hij voor de club kan betekenen, want het mag duidelijk zijn dat de clubliefde van Menzo voor Lierse nog heel groot is. We verwachten eerstdaags een beslissing. Of Stanley onze eerste keuze is? Wie iemand met dergelijke naam en faam en kennis kan binnen halen mag geen seconde twijfelen. Ja, hij zou dit project een hele fraaie boost kunnen geven.”

Van Kerckhoven

De mogelijke komst van Menzo zou ook de poort kunnen openen voor Nico Van Kerckhoven als assistent-trainer. Die gaf eerder aan te wachten tot de naam van de T1 bekend zou zijn en hij is goed bevriend met Menzo.