Twee jaar na mysterieuze verdwijning van Jean Vercarre (68) zoeken speurders in de Ardennen naar zijn lichaam

Wetteren - Midden juni 2016 verdween Jean Vercarre (68) spoorloos uit zijn woning in Wetteren. “Een paar dagen naar Aken om uit te rusten”, volgens zijn vriendin. Maar de man keerde niet meer weer. Speurders zijn er intussen van overtuigd dat zijn vriendin met zijn verdwijning te maken heeft en dat hij dood is. Maar er is geen lichaam. Woensdag wordt het zoekgebied van Oost-Vlaanderen verlegd naar de Ardennen waar bossen en vijvers zullen worden doorzocht.

“De recherche van de lokale politie van Wetteren/Laarne/Wichelen en de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie gaan woensdag een grote zoekactie houden in Wallonië. Elementen in het dossier leiden de onderzoekers naar de Ardennen met het oog op huiszoekingen en het uitkammen van bossen en vijvers”, bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Waar er precies gezocht wordt, blijft voorlopig onduidelijk. Maar er zijn een aantal duidelijke plaatsen in kaart gebracht. Speurders zoeken al lang niet meer naar een vermiste, ze zoeken stoffelijke resten.

Jean Vercarre Foto: rr

Het gerecht is ervan overtuigd dat hij werd vermoord door zijn partner Rolande V.R. (66), die nadien zijn lichaam heeft doen verdwijnen. De vrouw zat bijna een jaar in de cel maar heeft intussen de gevangenis mogen verlaten om de voorhechtenis thuis met een enkelband uit te zitten. Ze blijft volhouden dat haar man zélf met al zijn geld naar het buitenland is vertrokken.

Op reis naar Aken

De speurders beten hun tanden al stuk op het dossier dat oorspronkelijk als een niet onrustwekkende verdwijning werd behandeld. Want ook zijn partner, Rolande V.R. (66), was verdwenen. Maar vrienden en familie geloofden niet dat Vercarre zo maar was vertrokken zonder zijn familie op de hoogte te brengen en niets meer van zich liet horen. Zo was hij niet.

Pas enkele maanden later, in september, kwam er schot in het onderzoek. De politie slaagde er toen in om Rolande V.R. in haar wagen te arresteren. Bleek dat ze al was ondergedoken in Frankrijk op het moment dat Jean Vercarre verdween. Toen ze die dag in september terugkeerde naar hun woning in Wetteren werd ze meteen in de boeien geslagen, samen met een Roemeen die haar vergezelde.

De onderzoekers zijn er dus rotsvast van overtuigd dat Rolande V.R. achter de moord op Jean Vercarre zit. Alleen is er geen lichaam. En zijn er geen bekentenissen.

Rolande V.R. blijft alleszins ontkennen. Vercarre is ergens op deze aardbol een nieuw en rustiger leven begonnen nadat hij revalideerde van een hersentumor. “Hij heeft de dood in de ogen gezien en dat heeft op hem een enorme indruk achtergelaten. Hij wou gewoon vergeten worden”, klinkt het in haar verklaringen.

Vloeren opengebroken

Maar daar geloven de onderzoekers dus niets van. Na haar vlucht voor de politie troffen speurders 40.000 euro cash in haar wagen aan. Slechts een fractie van de 180.000 euro die verdween van hun bankrekeningen voor de verdwijning van Jean Vercarre.

Speurders en de civiele bescherming hebben intussen al twee huizen half afgebroken om het lichaam te vinden. Eerst de woning van Vercarre zelf waar graafmachines ook de tuin volledig omwoelden. Nadien een voormalig café op de hoek van de Bijlstraat en de Albert Panisstraat in Beveren. Daar werden vloeren opengebroken. Zonder resultaat. Hopelijk hebben ze meer succes in de Ardennen. Want de familie van Jean Vercarre hoopt eindelijk de waarheid te weten te komen.