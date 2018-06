Twee gewonde agenten in Luik niet geraakt door terrorist maar door politiekogels

Twee van de vier politieagenten die gewond raakten bij de aanslag in Luik, eind mei, zijn wellicht geraakt door politiekogels en niet door Benjamin Herman, de man die twee vrouwelijke agenten en een student doodde. Dat zeggen verschillende politiebronnen aan de collega’s van RTBf.

Het is rond halfelf de 29ste mei wanneer Benjamin Herman twee politievrouwen en een jonge student van dichtbij dood schiet. Nadien vlucht hij het koninklijk atheneum Léonie de Waha, in het centrum van Luik, binnen. Daar gijzelt hij een poetsvrouw en stelt haar, zijn wapen in de hand, twee vragen: “Ben je moslim?” en “Doe je mee aan de ramadan?” De vrouw zegt “ja” en hij laat haar gaan.

Ondertussen omsingelt de politie het gebouw. Wanneer Benjamin Herman, een geradicaliseerde jongeman uit Rochefort die de gevangenis op proef mocht verlaten, naar buiten komt, vallen er tientallen schoten. Afgevuurd door Herman zelf. Maar ook door leden van het antibanditismepeloton van de Luikse politie (PAB), door agenten in burger en door agenten in uniform die zich in de buurt achter auto’s en bomen hebben opgesteld. De kogels vliegen naar alle kanten.

Nu zou uit het onderzoek blijken dat twee agenten geraakt zijn door kogels die afgevuurd werden door eigen collega’s. De gewonde agenten, die snel het ziekenhuis konden verlaten, waren nota bene niet bij het vuurgevecht betrokken maar bewaakten de veiligheidsperimeter om burgers ver genoeg van het gevaar te houden.

Politie en parket weigeren voorlopig te reageren. “Het onderzoek is nog volop aan de gang”, klinkt het.

Maar Vincent Gilles, voorzitter van politievakbond VSOA/SLFP, schrikt er niet echt van. “Verschillende politieteams zijn niet voldoende getraind voor vuurgevechten, wat niets afdoet aan hun professionaliteit”, klinkt het.

Een schietinstructeur op rust bij de vroegere Brusselse gerechtelijke politie zegt dat een kogel gemakkelijk honderd meter en verder vliegt. “Als je je doel mist, zal die kogel ergens moeten eindigen. Dan hoop je in de eerste plaats om geen onschuldigen te raken. Gewone politiemensen zijn te weinig getraind voor dergelijke vuurgevechten. En dan nog, elke situatie is anders. Hoe goed en hoe vaak je er ook op getraind hebt, als het er echt op aan komt, is het toch nog wat anders dan schieten in een schietstand”, klinkt het.

“Als zou blijken dat de agenten inderdaad gewond raakten door kogels van collega’s, kunnen zij daar niet voor vervolgd worden”, zegt de commissaris op rust nog.