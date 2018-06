Racing Genk haalt 18-jarige verdediger in huis

KRC Genk bereikte een akkoord met CS U Craiova over de transfer van Vladimir Screciu (18). De Roemeen tekent in de Luminus Arena een contract voor 3 jaar + 1 jaar optie.

Screciu is een polyvalente verdediger, 1m83 groot. Hij is wendbaar, snel en tweevoetig waardoor hij op verschillende posities kan uitgespeeld worden. Vladimir speelde 44 wedstrijden in de hoogste Roemeense competitie waar hij gezien wordt als één van de grote talenten. Hij is ook Roemeens jeugdinternational met wedstrijden bij de U17, U19 en U21.

Vladimir legde vandaag zijn medische testen af. Hij sluit aan bij de ploeg bij de start van de voorbereiding. Zijn officiële voorstelling volgt op een later moment.