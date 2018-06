Arsenal slaat toe op transfermarkt en heeft nieuwe doelman beet met straffe statistiek

Arsenal bereidt zich volop voor op het nieuwe seizoen, het eerste na het tijdperk-Wenger. Unai Emery moet The Gunners naar nieuwe successen loodsen en daarbij rekende hij op een nieuwe doelman. Dat is Bernd Leno geworden, die overkomt van Bayer Leverkusen.

“He’s a keeper”, tweette Arsenal met een kwinkslag. Met dat woordgrapje kondigde het de komst van de Duitse doelman aan. Eerder had Bayer Leverkusen via de officiële kanalen afscheid genomen van Leno. Arsenal zou 25 miljoen euro betalen aan de Duitsers voor de doelman, die 6,5 jaar aan de slag was in Leverkusen.

Bij Arsenal lijkt de 26-jarige Leno de nummer één-positie van Petr Cech over te zullen nemen. Het voorbije seizoen rezen er vraagtekens over de 36-jarige Tsjech, die af en toe in de fout ging. Ook David Ospina, de 29-jarige Colombiaan, kon niet overtuigen tussen de palen bij The Gunners.

Thanks for all of your hard work and dedication, Bernd! We wish you all the best in this next phase of your career! pic.twitter.com/8QGL6LBv0e — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 19 juni 2018

Leno wierp zich de voorbije jaren op tot één van de beste doelmannen in de Bundesliga. Dat tonen ook de statistieken aan. Alleen Bayern-doelman Manuel Neuer hield meer zijn netten schoon sinds de zomer van 2014. Leno kwam tot dusver zes keer uit voor de nationale ploeg.