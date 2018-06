WK-match tussen Polen en Senegal op groot scherm eindigt op knokpartij in Antwerpen

Na de wedstrijd tussen Polen en Senegal, getoond op groot scherm in het Antwerpse Park Spoor Noord, braken rellen uit tussen supporters. Er werden stoelen gegooid en er vielen wat klappen. Een supporter raakte licht gewond.

De WK-match tussen Polen en Senegal was pas afgefloten toen de sfeer helemaal omsloeg en er plots houten tafels en stoelen door de lucht vlogen nabij Bar Noord, de zomerbar in Park Spoor Noord. Ouders met kinderen haastten zich uit de voeten.

Volgens de Antwerpse politie kregen ze iets voor 19 uur verschillende meldingen over een massale vechtpartij. Een vijftigtal mannen waren daarbij betrokken. Wat de aanleiding was, is nog niet duidelijk. Mogelijk konden de Poolse supporters het verlies tegen Senegal maar moeilijk verkroppen.

De politie kwam ter plaatse en kon de gemoederen snel bedaren. De meeste heethoofden vertrokken of hadden zich intussen al uit de voeten gemaakt. De politie bleef wel nog een tijdje ter plaatse.

Er werden geen arrestaties verricht maar de politie zal wel de camerabeelden bekijken om te zien of bepaalde heethoofden kunnen geïdentificeerd worden.

De wedstrijd tussen Polen en Senegal was geen risicomatch.