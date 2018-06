Zuhal Demir en dochter “met de dood bedreigd”

Brussel - Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) en haar 6 maanden oude dochtertje hebben doodsbedreigingen gekregen, nadat Demir opnieuw werd afgeschilderd als een aanhanger van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Dat zei ze dinsdagavond in Terzake.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir ging dinsdagavond in debat met Erçan Tok van Be.one, de nieuwe partij van Dyab Abou Jahjah, over de nakende Turkse verkiezingen. De N-VA-politica zei er dat zij en haar zes maanden oude dochter doodsbedreigingen hebben gekregen. Ze legde het verband met een Facebook-post van Hatice Kör, een partijgenote van Tok, waarin Demir als terrorist wordt afgeschilderd. Bij een foto van de staatssecretaris met onder meer collega Theo Francken schreef Kör begin juni “op de N-VA-lijst komen alleen maar PKK-aanhangers = terroristen.”

Demir werd eerder in de Turkse pers al afgeschilderd als een aanhanger van de Koerdische arbeiderspartij PKK, die op de Europese lijst van terreurbewegingen staat. “Ik pik dat niet langer”, zei ze, waarna Demir verklaarde dat zowel zijzelf als haar dochter doodsbedreigingen kregen. “Dat bedoel ik met de nefaste invloed die in Turkije bezig is en hier in Europa ook invloed heeft”, klonk het. Demir is naar eigen zeggen van plan om Kör voor de rechtbank te slepen.

Intussen heeft de staatssecretaris ook afstand gedaan van haar Turkse nationaliteit. Demir kondigde dat vorige zomer al aan, omdat ze “zich niet meer herkent in het land waarin haar ouders zijn opgegroeid”. “Ik heb nu formeel de akte getekend, maar het is een politieke beslissing van Turkije, dus het is afwachten wat dat gaat geven.”