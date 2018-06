Geruchten over vertrek bij Roma worden hardnekkiger, Nainggolan reageert zoals alleen hij dat kan

De Italiaanse geruchtenwebsite calciomercato kwam dinsdag met het ‘nieuws’ op de proppen dat Nainggolan op restaurant iets gezegd zou hebben tegen een groep Inter-fans. “Ik zie jullie in Milaan”, zou ‘Il Ninja’ uitgesproken hebben. En daarbij dus in essentie zijn transfer van Roma naar de Nerazzurri bevestigd hebben.

Op Twitter en Instagram ging het gerucht snel rond en het werd zelfs ‘bevestigd’ door Inter-fans die er zogezegd bij waren op het beruchte moment. Nainggolan maakte echter snel korte metten met de hele zaak rond een potentiële verhuis naar de Nerazzurri. “Cazzate” reageerde hij op Instagram. Vrij vertaald: nonsens.

Toch lijkt een transfer van Rome naar Milaan dichter dan ooit. De betrouwbare Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano van Sky Italia melden dat een akkoord tussen Roma en Inter rond is. De Lupi zouden 20 miljoen euro + twee talenten krijgen voor ‘Il Ninja’. Nainggolan zou eerder al persoonlijk akkoord geraakt zijn met de Nerazzurri. Hij zou 5 miljoen euro per jaar verdienen tot 2021.

Radja Nainggolan has agreed terms with Inter and a deal is almost done. Roma will receive €20-22 million plus Nicolò Zaniolo and another youngster to be determined tomorrow, according to @FabrizioRomano.