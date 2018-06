Training Rode Duivels geschrapt door vermoeidheid: “Grote fysieke inspanningen geleverd”

De Rode Duivels krijgen woensdag een extra dag rust. De voormiddagtraining die gepland stond om 11.00 uur is geschrapt omdat de spelers vermoeid zijn.

“De gegevens over hun fysieke paraatheid tonen aan dat de spelers door de grote fysieke inspanningen extra rust kunnen gebruiken”, klinkt het bij de KBVB. De Rode Duivels speelden maandag in warme en vochtige omstandigheden in Sotsji tegen Panama, de komende wedstrijd wordt zaterdag op Spartak Moskou afgewerkt tegen Tunesië. "Deze dagen staan vooral in het teken van recuperatie", vertelde bondscoach Roberto Martinez eerder op dinsdag.

De Rode Duivels arriveerden vorige week woensdag in Rusland en trainden sindsdien elke dag.