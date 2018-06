Salah Abdeslam opgenomen in het ziekenhuis

Salah Abdeslam, het enige nog levende lid van het terreurcommando van 13 november 2015 in Parijs, is dinsdag overgebracht naar een ziekenhuis vanwege een blindedarmonsteking. Dat is vernomen bij de gevangenisdirectie.

De 28-jarige werd overgebracht naar het ziekenhuis Sud Francilien in Corbeil-Essonnes, een voorstad van Parijs. Dat ziekenhuis ligt op een vijftiental kilometer van de gevangenis van Fleury-Mérogis, waar Abdeslam zit opgesloten.

Abdeslam is een belangrijke verdachte in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs en die in Zaventem en Brussel, een half jaar later. De aanslagen werden opgeëist door de terreurgroep IS.

Abdeslam en zijn medeplichtige Sofiane Ayari werden in april in Brussel veroordeeld tot 20 jaar celvoor hun deelname aan een schietpartij op politieagenten in Vorst, drie dagen voor ze in Molenbeek werden opgepakt.