Jeugdtrainer en buurjongen over armoedeverhaal Lukaku: “Het enige wat Romelu had, was een bal”

Romelu Lukaku (25) vierde maandag zijn eerste goal tegen Panama met een eer­betoon aan zijn mama, Adolphine (foto). De vrouw die hij uit de put van armoede heeft kunnen trekken. Hij praat nu openlijk over de miserie in zijn jeugd. Hoe hij ­water bij zijn cornflakes moest doen omdat ze geen melk meer konden betalen. Hoe hij uren in het donker zat omdat de elektriciteit was afgesloten. Omdat hij precies door die miserie de voetballer is geworden die hij vandaag is.

“Ik herinner me het moment waarop ik besefte dat we blut waren. Ik zie mijn mama nog staan bij de koelkast, met die blik in haar ogen. Ik was zes jaar en kwam thuis van school voor het middageten. Er ...