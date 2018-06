Manager Standard-doelman verrast: “Ochoa zou graag voor Napoli spelen”

Guillermo Ochoa is momenteel aan de slag op het WK. Met Mexico stuntte de Standard-doelman tegen regerend wereldkampioen Duitsland. Of de doelman volgend jaar nog op Sclessin te bewonderen is, is niet 100% zeker. En volgens zijn makelaar zou Ochoa wel iets voelen voor een overgang naar Napoli, dat na het vertrek van Pepe Reina op zoek is naar een nieuwe doelman.