Japanse WK-fans vertonen extreme vorm van sportiviteit, Colombiaan feliciteert hen

Japan won dinsdagmiddag verrassend met 2-1 van Colombia. Na afloop waren de meegereisde Aziatische fans door het dolle heen, maar een aantal bleef achter in de Mordovia Arena in Saransk om een wel heel opmerkelijke reden: het afval op de tribunes op te rapen. Een nog aanwezige Colombiaanse supporter kon zijn respect niet onder stoelen of banken steken en ging de Japanners feliciteren met hun onwaarschijnlijke sportiviteit.