Krakers moeten ‘schat’ van € 300.000 teruggeven

Zelzate - Ze sliepen op straat of kraakten huizen, maar vonden plots de schat van hun leven in een leegstaande woning: 300.000 cash, verstopt in een naaimachine. Joey D. en Kimberly A. uit Zelzate besloten een deel van het geld uit te delen aan hun oude vrienden. Het koppel riskeert nu een celstraf voor ­witwassen en drugsbezit.

Ze trokken als dakloos koppel van de ene kennis naar de andere, sliepen op straat maar ook geregeld in verlaten huizen. Een zwervers­bestaan, tot de 32-jarige Joey D. en zijn toenmalige vriendin Kimberly A. (33) in een leegstaand pand in het Oost-Vlaamse Assenede een ‘schat’ aantroffen: 300.000 euro cash, ­verstopt in een oude Singer-naaimachine. Voor Joey en Kimberly leek hun leven een nieuwe start te nemen, hun jarenlange miserie leek voorbij. “Ze wilden een huis kopen, want ze weten maar al te goed dat onderdak een start van een normaal leven is”, zegt Sofie Vermeir, advocate van Kimberly.

Wilde weldoeners

Maar Joey wilde eerst enkele mensen bedanken die hem de voorbije jaren uit de nood hielpen, en deelde geld uit aan elf vrienden. Tijdens hun tocht als wilde weldoeners verbleven Joey en Kimberly in het tuinhuis van een bevriend koppel, waar de politie binnenviel in een drugsdossier. De agenten troffen er anderhalve kilo speed en 1.001 xtc-pillen aan. Het koppel was niet thuis, maar de politie nam wel Joey mee.

Bij die toevallige arrestatie had Joey maar liefst 50.000 euro cash bij zich, waardoor de politie het tuinhuis omkeerde en de hele zaak uitzocht. Het bracht Joey, Kimberly en de elf vrienden voor de Gentse correctionele rechtbank, waar de zaak gisteren gepleit werd. “Als weldoeners deelden ze het geld uit”, aldus het parket. “Maar geld dat niet van jou is, mag je uiteraard niet uitdelen. En de mensen die het geld aannamen, hadden moeten weten dat Joey en Kimberly op geen ‘normale’ manier aan zulke sommen geld konden geraakt zijn.”

Straffen met uitstel

Voor Joey, Kimberly en het koppel bij wie de drugsinval plaatsvond, vraagt het parket tot 18 maanden cel en boetes van 6.000 euro, met uitstel onder voorwaarden. Voor de andere negen, die geld aanvaardden van het koppel, vraagt het parket straffen met uitstel of opschorting van straf.

De eigenaar van het huis waar het bedrag gevonden werd, eist het geld terug. Maar Jesse Van den Broeck, advocaat van Joey D., wil dat de ‘eerlijke vinder’ het geld mag houden. “Er zijn in het eerste uur al procedurefouten gemaakt, waardoor het onderzoek nietig is. Ik vraag dat Joey zijn gevonden geld terugkrijgt en niet gestraft wordt.” De rechter kon het pleidooi over de procedurefouten duidelijk niet appreciëren. Hij doet over twee weken uitspraak.