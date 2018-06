“Niet ondenkbaar dat Russen onze verkiezingen proberen te beïnvloeden”

De militaire inlichtingendienst ADIV heeft een werkgroep opgericht die zich specifiek bezighoudt met mogelijke buitenlandse inmenging tijdens de verkiezingen. Of er al concrete aanwijzingen zijn in die richting, wil de dienst niet kwijt. “Maar we waren vroeger al eens het doelwit van Russische cyberaanvallen, en we moeten de nodige voorzorgen nemen om ons daartegen te wapenen”, zegt minister van Defensie Steven Vandeput.

Krijgen we in de aanloop naar de lokale verkiezingen te kampen met Russische inmenging? Als we de militaire inlichtingendienst ADIV moeten geloven, is die kans reëel. Daarom heeft de dienst een taskforce opgezet om de dreiging in te schatten en zo nodig te bestrijden, zo bevestigde ADIV-topman Claude Van de Voorde in het parlement.

ADIV-topman Claude Van de Voorde Foto: Photo News

Uit hoeveel mensen die werkgroep bestaat, en of er al concrete aanwijzingen zijn voor gevaar, wil de dienst niet kwijt. “Te gevoelige info”, zo luidt het.

“Maar het is niet ondenkbaar dat de Russen pogingen zullen nemen om onze verkiezingen te beïnvloeden”, stelt ­minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). “Met een aangepaste ­cyberbeveiliging en doortastende acties, waarbij de feiten snel openbaar worden gemaakt door de autoriteiten, zullen we voorkomen dat Rusland in zijn opzet slaagt.”

De bedreiging situeert zich dus vooral in de cyberwereld, waarbij valse profielen op sociale media de publieke opinie proberen te beïnvloeden. Bijvoorbeeld via fake news, zoals eerder gebeurde tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het referendum voor de Brexit.

“We mogen niet naïef zijn, er zijn heel wat nieuwe bedreigingen”, zegt N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge. “Het is belangrijk dat onze veiligheidsdiensten al ­beginnen met het probleem te erkennen.”

Ook Wouter De Vriendt, defensiespecialist van Groen, is tevreden met de verhoogde waakzaamheid. “De Russen zijn tot ­alles in staat,” zegt hij. “Hopelijk is de ADIV opgewassen tegen de taak, want de laatste jaren heeft de dienst te kampen gehad met een gebrekkige werking. Maar ik geef de topman het voordeel van de twijfel.”

Op de Russische radar

Volgens defensie-expert Sven Biscop (UGent) is de bekommernis van de geheime dienst terecht. “Alle NAVO-landen, dus ook België, staan op de Russische radar”, zegt hij. “Als ze de cohesie binnen de NAVO én de Europese Unie kunnen verzwakken, zullen ze het niet nalaten.”

Toch verwacht Biscop beperkte interesse voor de lokale verkiezingen in oktober. “Ik denk niet dat ze met het beïnvloeden van de uitslag in pakweg Willebroek de nationale politiek zullen kunnen raken.”

De volgende test voor de inlichtingendiensten volgt enkele maanden na de lokale verkiezingen, als er in mei regionale, ­nationale én Europese verkiezingen op het programma staan.