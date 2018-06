587 slimme camera’s in Vlaanderen, amper 2 in de rest van het land: “Criminaliteit stopt niet aan taalgrens”

De lokale politiezones beschikken vandaag over 589 vaste camera’s met nummerplaatherkenning. Op twee na staan die allemaal in Vlaanderen. En dat is een probleem, zegt Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA), want die camera’s moeten de veiligheidsdiensten in het hele land in staat stellen om misdadigers op te speuren. Nu zitten er nog te grote gaten in het netwerk.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) timmert al even aan een nationaal cameraschild. Duizend ANPR-camera’s – camera’s met nummerplaatherkenning dus – moeten op alle snelwegkruispunten en grensovergangen een oogje in het zeil houden. Op het eind van volgend jaar moet het systeem operationeel zijn. Een centrale database houdt dan een zwarte lijst bij met verdachte nummerplaten. Bedoeling is om die snel te kunnen seinen in de strijd tegen ge­organiseerde misdaad en terrorisme. “Die misdadigers scheuren gemakkelijk met 160 kilometer per uur over de wegen”, aldus het kabinet-Jambon. “De bedoeling is dat we verdachte ­auto’s kunnen volgen vanaf ­Oostende tot Aarlen. Daarom moet het net zo fijnmazig ­mogelijk zijn.”

Door de mazen van het net

En net daar zit volgens N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen het probleem. Om de mazen zo klein mogelijk te houden, moeten ook de lokale politiezones mee. Uit cijfers die hij opvroeg, blijkt dat heel wat Vlaamse zones serieus ­geïnvesteerd hebben, maar dat ze in de rest van het land ver achterophinken. In zowel Brussel als Wallonië staat maar één vaste camera met nummerplaatherkenning. Tegenover liefst 587 in Vlaanderen. En ook qua mobiele ­camera’s zitten de verhoudingen scheef.

“Criminaliteit stopt niet aan de taal- en gewestgrenzen”, zegt Vermeulen. “De lokale besturen in Brussel en ­Wallonië moeten hier ook op in­zetten.”

Want de technologie werpt wel degelijk zijn vruchten af. Vermeulen wijst naar het verschil in misdaadcijfers tussen West-Vlaanderen en Henegouwen: onder de taalgrens liggen die drie tot vier keer hoger. Voor de diefstallen van voertuigen of carjackings – “waartegen de camera’s zeer nuttig zijn” – liggen die de voorbije jaren zelfs zes tot zeventien keer zo hoog.

Politiezones verplichten om hun geld in slimme camera’s te steken kan niet, en dus is minister Jambon gebonden aan mis­sionariswerk. “Overal waar wij komen, proberen we de lokale politie telkens warm te maken om te ­investeren.”