Villa’s en landhuizen worden duurder, maar toch boomt de verkoop ervan

De sector van het ‘betere’ vastgoed heeft de ­bankencrisis duidelijk achter zich gelaten. Villa’s en landhuizen vinden weer vlotjes een nieuwe eigenaar. De prijzen ­zitten dan ook in de lift én de luxueuze panden staan maar korte tijd te koop vooraleer ze op de kop worden getikt.

De cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel laten er geen twijfel over bestaan: de verkoop van ­villa’s en landhuizen zit in de lift. En de trend zet zich ook dit jaar door. “Er is nooit meer kapitaal in omloop ­geweest in onze maatschappij en dat weerspiegelt zich vandaag ook in de markt van het luxevastgoed”, zegt Stefaan Coucke, topman van vastgoedspecialist Van der Build uit Roeselare. “We hebben vandaag al evenveel villa’s tussen de 750.000 en 1,5 miljoen euro verkocht als in heel 2015 ­samen.”

Een soortgelijk geluid is te horen bij ­Allure Real Estate in Kalmthout. “Na jaren van ­relatieve stilte zit er nu een pak meer beweging in de markt”, zegt zaakvoerder Martin Coppens. Bij Sotheby’s International Realty op de Louizalaan in Brussel was het zelfs zo druk, dat “helaas niemand beschikbaar” was om ons te woord te staan. Business gaat nu eenmaal voor.

Lagere registratiekosten

Naar verklaringen is het niet ver zoeken. “Er is een groot vertrouwen in de economie, zeker bij bedrijfsleiders en ondernemers die het doelpubliek bij uitstek zijn. Voor het lagere segment, zeg maar de panden tot een half miljoen, gebeurt het weer vaker dat een huis voor een hogere prijs vertrekt dan de vraagprijs”, zegt Coppens. “Uiteraard mag je ook de impact van de lagere registratiekosten niet onderschatten. Die hervorming scheelt een slok op een borrel, zeker in de hogere prijscategorieën.”

Maar er is meer. “Vroeger stonden villa’s per definitie te hoog geprijsd”, zegt Stefaan Coucke. “Nu zien we een aanbod met erg ­realistische prijzen. Verkopers schatten beter in hoeveel een pand waard is, waardoor het ook sneller verkocht raakt.”

Volgens de cijfers van Van der Build stonden de duurdere panden in 2013 gemiddeld 315 dagen te koop, in 2017 was dat al gezakt tot 149 dagen. Een ruime halvering in amper vier jaar tijd.

Het ‘betere’ vastgoed mag dan al vlot van de hand gaan, toch zijn er ook panden die langer op een nieuwe eigenaar moeten wachten. “Een villa op 3.000 tot 5.000 vierkante meter raakt goed verkocht. Domeinen van 1 hectare en meer hebben het moeilijker, simpelweg omdat mensen beseffen dat dit veel onderhoud en kosten meebrengt.”