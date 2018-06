Ronaldo? Cheryshev? Nee, de voorlopige topschutter van dit WK is een verrassende naam

Toegegeven, het is niet één iemand. Maar het aantal owngoals is wel opmerkelijk. De Egyptenaar Fathy zette met zijn eigen doelpunt tegen Rusland de teller op 5. Zo zitten we na de eerste match van de tweede speelronde aan het op één na hoogste aantal owngoals op een WK ooit. Enkel op het WK 1998 in Frankrijk vielen er meer eigen doelpunten, zes stuks in totaal.

5 - There have been five own goals at World Cup 2018 - only in 1998 have there been more at a #WorldCup tournament (6). Whoops. #RUS #EGY #RUSEGY