Verenigde Staten trekken zich terug uit de VN-Mensenrechtenraad: “Raad is zijn naam onwaardig”

De Amerikaanse regering heeft dinsdagavond aangekondigd zich terug te trekken uit de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur bij de VN Nikki Haley bekendgemaakt. Ze noemt de raad “zijn naam onwaardig”. De regering van president Donald Trump uitte regelmatig kritiek op de werking van de raad, die hypocriet en bevooroordeeld tegen Rusland zou zijn.

De Verenigde Staten trekt zich terug uit de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Dat heeft ambassadeur Nikki Haley vandaag bevestigd. Ze maakt daarmee concreet waar de VS al langer mee dreigde. “We kunnen geen deel meer uitmaken van deze hypocriete organisatie die alleen zichzelf dient en van mensenrechten een lachertje maakt”, liet Haley weten. De mededeling komt er vlak nadat de VN zich uitsprak tegen het migratiebeleid van Donald Trump. Dat is sinds april kinderen van migranten beginnen scheiden van hun ouders, waarna de kinderen verzameld worden in kooien.

Haley noemde de VN-Mensenrechtenraad verder nog een “beschermheer van mensenrechtenschenders en een moeras van politieke vooringenomenheid.” Daarvoor haalde ze onder meer het toelaten van Congo tot de raad aan, ook al werden er nog massagraven ontdekt, en het gebrek aan actie tegen de schending van de mensenrechten in Venezuela en Iran.

Volgens topambtenaren binnen de Amerikaanse regering is het echter een domme zet om zich terug te trekken. “Door ons terug te trekken verliezen we elk drukkingsmiddel om de heethoofden in de raad kalm te houden”, vertelt Eliot L. Engel aan Washington Post. “Inclusief zij die alsmaar Israël viseren.”

“Trump geeft alleen om Israël”

Israël verliest met de uittreding van de VS inderdaad zijn belangrijkste bondgenoot in de raad, die de stand van de mensenrechten in het land op elke vergadering bespreekt. Het is een steeds terugkerend “punt 7” op de vergaderlijst. Die fixatie op Israël zou nog een reden zijn voor de uittreding van de VS. “Als deze regering een probleem ziet, is de oplossing altijd om de VS van het speelveld te halen”, aldus L. Engel. “Dat ondermijnt onze positie in de wereld en staat onze tegenstanders toe de leegte op te vullen.”

Kenneth Roth - Human Rights Watch Foto: BART DEWAELE

Volgens Kenneth Roth van Human Rights Watch is het terugtrekken van de VS uit de raad een “trieste reflectie van het eendimensionaal mensenrechtenbeleid” van Trump: “Het verdedigen van Israël tegen kritiek op hun mensenrechtenschendingen komt vóór alles. De VN-Mensenrechtenraad heeft een belangrijke rol gespeeld in landen als Noord-Korea, Syrië, Myanmar en Zuid-Sudan, maar alles waar Trump om lijkt te geven is Israël”, zo vertelde Roth aan The Guardian.