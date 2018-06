Vader Boyata ziet zoonlief knap WK-debuut maken: “Zo hoog heb ik hem nog nooit zien springen”

De kop is eraf. En dankzij een sterke kop – oppermachtig in de lucht en koelbloedig tussen de oren – hoeft Dedryck Boyata zich niet te schamen over zijn wereldbekerdebuut. De bondscoach is zelfs zo tevreden dat de 27-jarige verdediger van Celtic ook tegen Tunesië start. Zijn vader kwam maandag speciaal overgevlogen uit België, ondanks clichés over racistische Russische supporters. Moeder bleef evenwel thuis. Bienvenu legt uit waarom.

