Massa valse Panini-stickers en Pokémonkaarten in beslag genomen: “Namaak volgt de hype op de speelplaats”

Wie Wereldkampioenschap voetbal zegt, zegt Panini-stickers. Dat hebben ook louche buitenlandse firma’s begrepen. De douane heeft de eerste drie maanden van dit jaar al 21.600 nagemaakte stuks onderschept. “De namaakmarkt volgt de hypes op de speelplaats”, zegt CD&V-kamerlid Leen Dierick.

Malafide speelgoedbedrijven in het buitenland maken gretig ­gebruik van hypes onder kinderen. Of het nu gaat om de poppen uit de Disneyfilm Frozen of fidgetspinners. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn vooral Panini-stickers populair. Niet geheel verwonderlijk gezien het WK voetbal. In totaal onderschepte de douane al 21.600 ­nagemaakte stickers, het leeuwendeel van de in totaal 39.749 stuks in beslag genomen ­namaakspeelgoed. Nog populair: Pokémonkaarten, UNO-speelkaarten, plastic ballen met gel en Rubiks kubussen.

“In heel 2017 werden 83.940 stuks namaakspeelgoed onderschept”, zegt CD&V-kamerlid Leen Dierick, die de cijfers opvroeg bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). “Het eerste kwartaal van dit jaar zitten we al bijna aan de helft daarvan.”

Dat het cijfer zo hoog ligt, wil niet zeggen dat er vorig jaar minder gecontroleerd werd. “Integendeel zelfs”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. “De douane heeft nu veel grote vangsten gedaan. Namaakproducten onderscheppen blijft de corebusiness van de douane. De doelgroep van het nagemaakte speelgoed is echter heel erg kwetsbaar. Ze verdienen dus speciale aandacht.”

Risico voor de kinderen

En die aandacht is nodig. Vorig jaar waren onder meer hoverboards en fidgetspinners de meest onderschepte nepproducten. In 2014 waren het de Loom-bandjes, rekkers om armbandjes te vlechten. Deze evolutie toont dus dat ook malafide buitenlandse speelgoedproducenten de laatste trends volgen.

“Ook de douane moet alert blijven voor nieuwe hypes”, aldus Dierick. “Net zoals de ouders, die best oppassen dat ze geen nepspullen kopen. Producten die afwijken van de regels vormen een te groot risico voor onze kinderen. We moeten geïmporteerd speelgoed daarom blijven controleren.”