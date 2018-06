Daarom heeft Martinez schrik: maar vier spelers kregen meer fouten tegen dan Hazard

Het is een bezorgdheid van bondscoach Roberto Martinez. Hij uitte ze maandag na de wedstrijd: “Ik ben bang voor een blessure van Hazard.” Het is een feit dat de Belgische dribbelkont veel schoppen krijgt. In de Premier League was hij afgelopen seizoen al de speler die het vaakst fouten moest ondergaan een ook op het WK wordt hij weer zwaar aangepakt. Hij vertrok na de wedstrijd met een verband rond zijn been. Niet elke trap die hij krijgt wordt bestraft met een overtreding, maar met vijf overtredingen tegen zijn er op het WK maar vier spelers die meer overtredingen moesten ondergaan. De leider van dat klassement is niet verrassend Neymar.