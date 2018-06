De cijfers bewijzen het… Romelu Lukaku is wereldtop

Hij zegt zelf dat het hem niet interesseert, maar Romelu Lukaku zou wel eens WK-topschutter kunnen worden. Met zijn twee goals is hij alvast goed op weg. Goed op weg ook om zich definitief bij het kransje van wereldspitsen te scharen. Volgens de cijfers is hij op sommige vlakken zelfs al beter.

“Ik sta er in de eerste plaats om goals te maken.” Het leek alsof Romelu ­Lukaku dat langs zijn neus weg zei ­tegen VRT-reporter Peter Vandenbempt, maar niets is minder waar. Big Rom weet heel goed wat hij zegt. En hiermee wil hij gewoon duidelijk maken aan al zijn criticasters: Reken me gewoon af op mijn doelpunten. En wie dat doet, kan alleen maar vaststellen dat Lukaku op zijn 25ste de wereldtop heeft bereikt. Want hij scoort vlotter voor zijn land dan Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski.

“Lukaku is een echte doelpuntenmaker”, zegt bondscoach Roberto Martinez, die ook al met hem werkte bij Everton. “Hij vormt altijd een dreiging voor de tegenstanders. Het is een combinatie van instinct en automatismen. Maar hij heeft veel vertrouwen als hij voor doel komt.”

Lukaku heeft in zijn prestaties een stap voorwaarts gezet. Op het WK in Brazilië begon hij nog aan het toernooi als titularis, maar moest al snel wijken voor Divock Origi. Nu is er – zelfs met een Batshuayi in vorm – op geen enkele manier twijfel over zijn statuut als titularis. Meer zelfs, Lukaku is vandaag een leider bij de Rode Duivels. Maandag in het kringetje voor de wedstrijd tegen Panama was het Lukaku die de groep toesprak.

Maar Lukaku zou Lukaku niet zijn als er toch niet weer een beetje voorbehoud bij zijn prestatie geplaatst zou worden. Nu was de kritiek dat hij in de eerste helft onzichtbaar was. Met slechts zeven baltoetsen kan dat niet ontkend worden, maar zelfs zonder de bal houdt hij vaak twee verdedigers aan de praat. Eden Hazard zei daar wel over dat “we met een man minder speelden”. Maar moeten we dat erg vinden als hij er twee binnen trapt? “Dat hangt van het soort wedstrijd af. Door de speelstijl van Panama konden we niet rechtstreeks naar Romelu gaan. Er plakten twee mannen op hem. Het plan was om de ruimte op de flanken te gebruiken. Romelu moest gewoon het eindstation van onze actie zijn. Hij scoort twee keer, dus heeft hij het goed gedaan.”

DE CIJFERS

Scoort vlotter dan Lewandowski, Ronaldo en Kane

Lukaku scoort bij de Duivels één keer om de 105 minuten. Een straffe statistiek, want geen enkele topspits die op het WK aanwezig is, doet beter bij de nationale ploeg.

Efficiëntste speler op het WK

Twee pogingen op doel en twee keer prijs: Lukaku is daarmee de meest efficiënte spits op het WK. Ronaldo (4 pogingen voor 3 goals), Cheryshev (5 voor 3 goals), Kane, Costa en Dzyuba (3 voor 2 goals) hadden allemaal meer pogingen nodig.

Scoort om de twee interlands

Met zijn 38 goals in 70 interlands scoort Lukaku gemiddeld in minstens de helft van zijn interlands. Daarmee is hij al een eind voorbij de vorige topschutters aller tijden Paul Van Himst en Bernard Voorhof. Die scoorden allebei dertig keer voor de Rode Duivels.

Vijfde Belg met twee goals in één WK-match

Het lijkt een kwestie van tijd vooraleer Lukaku de Belgische topschutter op WK’s is. Met zijn drie WK-goals moet hij alleen nog Marc Wilmots (5) en Jan Ceulemans (4) laten voorgaan. Hij is ook de vijfde Belg met twee goals in één WK-match. Zijn voorgangers: Bernard Voorhoof (1934), Pol Anoul (1954), Wilfried Van Moer (1970) en Marc Wilmots (1998).

Vijftien goals in tien interlands

Vooral zijn cijfers van dit seizoen bij de Duivels zijn indrukwekkend. Lukaku speelde tien interlands en scoorde vijftien keer. Hij scoorde alleen niet in de oefenmatch tegen Portugal, maar toen speelde hij maar één helft. Er is niet één speler die afgelopen seizoen vlotter scoorde voor zijn nationale ploeg dan Lukaku.