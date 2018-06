De groepsleider op het WK die zelf truitjes moest kopen en geen schoenen kreeg

Toen Iran op dag twee van het WK won tegen Marokko, leefde het land op twee emoties. Immense blijdschap om de tweede zege ooit op een wereldkampioenschap en zoete, zoete wraak op iedereen die de voorbereiding van De Perzische Leeuwen verstoord had en hen zonder truitjes en zonder schoenen naar Rusland had laten vertrekken. Huh?! Een verhaal van voetbal en politiek.

Het is allemaal de schuld van Amerikaans president Donald Trump. Tenminste, zo zien ze het in Iran. Het Westen sloot in 2015 een nucleair akkoord af met Iran. Dat zou zijn atoomprogramma gedurende tien ...