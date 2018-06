Van deze vier moet België niet bang zijn: geen enkele potentiële tegenstander in 1/8e finales maakt indruk

Groep H staat al na speeldag 1 op zijn kop: Japan en Senegal versloegen meteen favorieten Colombia en Polen. Het betekent dat het hoegenaamd nog niet zeker is wie België in de 1/8ste finales tegenover zich krijgt. Wat wel zeker is, op basis van de beide ondermaatse wedstrijden van gisteren: van geen van de vier ploegen moet België bang zijn. Als we mogen kiezen: nog het liefst tegen Polen of Japan. En Colombia en Senegal zijn maar een klein beetje te vrezen.