Topwedstrijd al gespeeld, maar nu wel van moeten voor Spanje en Portugal

3-3. Lof voor een indrukwekkende Cristiano Ronaldo en lof voor een bij momenten wervelend Spanje. Beide landen toonden zich meteen aan de wereld, maar in speelronde twee mogen ze wel geen enkele misstap meer begaan.

Door de overwinning van Iran is nieuw puntenverlies voor beide teams verboden. Spanje treft groepsleider Iran voor het eerst in zijn bestaan.

Bondscoach Fernando Hierro kreeg te kampen met druk vanuit de media om de blunderende David De Gea op de bank te zetten, maar de kersverse bondscoach behoudt het vertrouwen in de doelman van Manchester United. “Ik weet uit eigen ervaring dat spelers vertrouwen nodig hebben”, aldus Hierro. “In goede en slechte dagen.” Met twee doelpunten tegen Portugal blijft Diego Costa voorin de spits van dienst.

Slechte geschiedenis tegen Marokko

Portugal rekent opnieuw op Ronaldo, uiteraard. De spits tekende tegen Spanje voor zijn allereerste hattrick op een wereldkampioenschap en hoopt stiekem tegen Marokko hetzelfde te kunnen doen. Bij de Portugezen is iedereen fit, vraag is of de counterende ploeg van bondscoach Fernando Santos het ook kan tegen een mindere tegenstander als Marokko.

Het verleden is alvast in het nadeel van de Portugezen. In de enige vorige interland tussen beide ploegen wonnen de Marokkanen. Dat was in de groepsfase van het WK 1986 in Mexico. Daar werd het 3-1.