Uruguay rekent op scherpe Luis Suarez in 100ste interland

Luis Suarez speelt vanavond om 17 uur zijn honderdste wedstrijd in het shirt van Uruguay. Bondscoach Oscar Tabarez voorspelt een glansrol voor de aanvaller van Barcelona in zijn jubi­leumwedstrijd, waarin winst de kwalificatie voor de tweede ronde zou betekenen.

“Hij speelt zijn honderdste wedstrijd. Wat een magisch getal. Hij scoorde al zoveel doelpunten en gaf al zoveel assists. Suarez is gewoon een fantastische speler”, aldus Tabarez.

In de openingswedstrijd tegen Egypte (1-0-zege) liet Suarez nochtans drie flinke kansen onbenut, iets wat we niet meteen van hem gewoon zijn. Met 51 doelpunten in 99 wedstrijden staat de 31-jarige Suarez op de zevende plaats in de Zuid-Amerikaanse topschutterslijst. Hij heeft de nummers vijf en zes, de Argentijnse ex-voetballer Gabriel Batistuta (54) en de Braziliaan Neymar (53) in het vizier.

Saudi-Arabië, dat samen met Panama de zwakste indruk maakte op de openingsspeeldag, moet zich herstellen van de 5-0-oplawaai tegen gastland Rusland. Dat wordt niet makkelijk, want defensief rammelde het bij de Saudi’s. Alsof dat nog niet genoeg was, brak er bij hun landing maandag in Rostov aan de Don brand uit in één van de vliegtuigmotoren. “We waren het incident al vergeten toen we in het hotel aankwamen”, aldus Taisir Al-Jassim. “En ook de nederlaag tegen Rusland is al uit ons geheugen gewist.”