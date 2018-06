Dolle dag in Gent: Buffalo’s bezig met liefst vier nieuwkomers

Bij AA Gent vond de eerste van twee dagen van medische en fysieke tests plaats in het Universitair Ziekenhuis. Het werd een opgemerkte dag, want er boden zich enkele nieuwe gezichten aan.

De meest opmerkelijke was de 22-jarige rechterflankaanvaller Jean-Luc Dompé. Hij was al eens in beeld bij AA Gent toen hij actief was bij STVV, maar de Fransman trok toen naar Standard, waar hij geen basisplaats kon afdwingen. Afgelopen seizoen werd Dompé door de Rouches uitgeleend aan Amiens. Zijn contract in Luik loopt eind komend seizoen af. Dompé postte zelf op Instagram een foto uit de kantoren van de Ghelamco Arena.

Voorts keurden de Buffalo’s de 21-jarige Zweedse jeugd­international Eric Smith, een defensieve middenvelder van Norrköping, en de 21-jarige Egyptische aanvaller Ahmed Mostafa van Petrojet SC. Zij werden eerder al aangekondigd.

De Buffalo’s zijn ook volop bezig met het dossier van Taiwo Awoniyi. De 20-jarige aanvaller van Liverpool maakte afgelopen seizoen indruk op huurbasis bij Moeskroen, maar AA Gent staat dicht bij zijn handtekening.

Voorts komt de 18-jarige Ghanese linksback Rashid Alhassan (18) op proef bij de Buffalo’s.