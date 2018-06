Om de penaltymisser door te spoelen? Messi koopt ‘autootje’ van 1,5 miljoen

Lionel Messi verzamelt naast trofeeën ook graag auto’s. De 30-jarige Argentijnse vedette heeft zopas een Pagani Zonda ter waarde van meer dan anderhalf miljoen euro toegevoegd aan zijn verzameling.

Messi kocht door de jaren heen een garage bij elkaar met maar liefst vijftien auto’s. En dat voor een voetballer die niet te koop loopt met een extravagante levenswandel. Het wagenpark van Messi heeft een totale waarde van zo’n 3 miljoen euro. Een peulschil voor iemand die meer dan 500.000 euro per week opstrijkt.

Echt grote voorkeuren voor een bepaald merk heeft de Argentijn niet, Audi is met vier modellen het best vertegenwoordigd in zijn garage. Een logische keuze, want het Duitse merk is één van de hoofdsponsors van Messi’s club FC Barcelona. Voorts bestaat de vloot van de Vlo nog uit twee Maserati’s, een Ferrari, een Mini, een Dodge, een Cadillac, een Range Rover, een Toyota, een Mercedes en een Lexus.