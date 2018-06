1 op de 10 gaat nooit naar dokter

Nagenoeg één op de tien Belgen trekt nooit naar de huisarts. In Brussel gaat het zelfs om een kwart van de bevolking. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Tussen 2011 en 2015 gingen welgeteld 1.003.960 Belgen geen énkele keer naar de huisarts. De overgrote meerderheid - ruim 8,3 miljoen landgenoten - heeft aan één consultatie per jaar genoeg. Aan het andere eind van het spectrum sukkelt 6 procent dermate met zijn of haar gezondheid dat zelfs één doktersbezoek per maand niet volstaat.

Wat opvalt in de statistieken, zijn de grote regionale verschillen. Terwijl de groep die nooit naar de dokter trekt in Vlaanderen goed is voor 6 procent van de bevolking en in Wallonië voor 9 procent, is dat in Brussel liefst een kwart. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de hoofdstad een jonge bevolking heeft. Maar De Block wijst er ook op dat Brusselaars verhoudingsgewijs vaker gebruikmaken van medische hulp voor mensen die zich in een precaire situatie bevinden - denk aan Dokters van de Wereld en Samusocial.