Prestaties van Boyata wekken belangstelling op

Dedryck Boyata heeft enkele goede seizoenen bij Celtic achter de rug en nu hij ook bij de Rode Duivels bevestigt als vervanger van de geblesseerden Vincent Kompany en Thomas Vermaelen, wekt dat de interesse van Europese clubs.

Zo zat er maandag in het Fisht-stadion van Sotsji een delegatie van Lazio in de tribune om de Brusselaar aan het werk te zien in het duel tegen Panama, op de openingsspeeldag in groep G. “Ik bekijk het stap voor stap, ik heb nog een contract voor een seizoen bij Celtic. Ik ben hier om me op het WK te concentreren en de rest zien we daarna wel”, vertelde Boyata dinsdag in Dedovsk.

Ook zaterdag tegen Tunesië zal Boyata achterin in de basis starten. De revalidatie van Thomas Vermaelen verloopt iets trager dan verwacht, waardoor er tegen de Tunesiërs geen risico’s genomen zullen worden en er gemikt wordt op het slot van de groepsfase. Net als Vermaelen zou ook Vincent Kompany speelklaar moeten geraken voor de clash met Engeland op de derde speeldag.