Broer van Benjamin Herman opnieuw opgespoord “uit schrik voor aanslag”

De politie is met man en macht op zoek naar Benjamin Herman, de dader van de aanslag in Luik. Hij wordt opgespoord omdat gevreesd wordt dat de man op het punt staat om een aanslag te plegen. De politiezones in heel ons land worden gevraagd om uit te kijken naar zijn voertuig.

Dimitri Herman werd kort na de aanslag van zijn broer al eens opgepakt in Sclessin, nabij Luik. De man was toen sinds de dodelijke raid van zijn broer op politieagenten in Luik tijdelijk onvindbaar. De politie had toen al schrik dat hij op het punt stond om de dood van zijn broer te wreken. Dimitri Herman kon uiteindelijk worden opgepakt, maar na verhoor werd hij opnieuw vrijgelaten.

Benjamin en Dimitri Herman staan in Rochefort bekend als gevaarlijke mannen. Het duo pleegde meerdere overvallen in het verleden, en zaten samen jarenlange celstraffen uit.

Bij de aanslag in Luik kwamen drie slachtoffers om het leven, twee agentes en een jongeman.