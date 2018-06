Tienduizenden Russen worden helemaal gek na zege tegen Egypte… en onze videoman dook ertussen

Levensgevaarlijk georganiseerd tuig, dat elke buitenlandse voetbalfan voor het plezier het ziekenhuis in klopt. Dat is ongeveer het beeld dat de voorbije jaren in de media werd geschetst van de gemiddelde Russische voetbalsupporter. En dus doken we dinsdagavond enigszins op onze hoede het FIFA Fan Fest van Moskou in om samen met zo’n 25.000 Russen de match van Rusland tegen Egypte te bekijken. En wat blijkt? De enige mishandeling die buitenlanders moeten ondergaan is lauw bier uit blik en foute Oostblok-muziek. Maar de Russen zelf? Die maakten er een geweldig voetbalfeest van dat zelfs de vergelijking met vier jaar geleden in Brazilië kan doorstaan. Het relaas van een avondje voetbal kijken op zijn Russisch.

1. Strenge security

Vladimir Poetin is er als de dood voor dat het hooliganisme of terrorisme zijn prestigeproject van het WK 2018 zou verstoren. En dus zijn de veiligheidsmaatregelen in en rond de stadions en de FIFA Fan Fests (gigantische feestpleinen met grote schermen in de speelsteden) ongezien. In de stadions is elke fan verplicht om een Fan-ID (een badge met zijn foto, gegevens en een barcode) rond zijn nek te dragen, op de Fan Festivals hoeft dat gelukkig niet. Wel moet iedereen er vooraf door een metaaldetector en lopen er aan alle ingangen militairen rond met gevaarlijk uitziende honden. De wachtrijen aan elke ingang zijn navenant.

2. De Fan Shop: enkel betalen met Visa

Vlak voorbij de ingang ligt een gigantische WK Fan Shop. Een pop-upwinkel zo groot als een supermarkt met elk mogelijk gadget van het WK, inclusief truitjes, petjes en sjaals van de Rode Duivels. Onweerstaanbaar voor elke voetbalfan. Als die tenminste over een VISA-kaart beschikt. Want met cash geld, een gewone bankkaart of een Mastercard kan je er niet betalen. Een geste naar sponsor VISA. Vervelend voor ons, die Russische gekke muts verdwijnt terug in het winkelrek.

3. Lang aanschuiven voor lauw bier

En we worden niet vrolijker als we de wachtrijen aan de drankstanden te zien krijgen. Een irritatie waarmee we ook al af te rekenen kregen op het voorbije WK in Brazilië en het EK in Frankrijk. Vreemd toch dat er niet geleerd wordt uit die fouten uit het verleden. Veel te weinig drankstanden, veel te weinig personeel en vooral… geen tapinstallaties. Elk biertje wordt één voor één door de barman manueel uit een matig gekoeld blik uitgegoten in een beker. De Russen blijven er gelukkig kalm onder en blijven gedisciplineerd in lange rijen wachten. Kan u er ook dva wodka spasiba bestellen, hoor ik u vanop 2.500 kilometer denken? Neen, wodka staat in het Fan Fest niet op het menu.

4. De Russen zetten zich in beweging

En nu we het toch over irritant slechte muziek hebben: de muzikale omkadering van de match zullen we niet al te snel vergeten. Helaas. De spits wordt afgebeten door een stel Russische rappers met een compleet gebrek aan gevoel voor ritme, geloofwaardigheid en talent. Snel gevolgd door een Russische popzangeres wiens achtergronddanseressen de mosterd duidelijk hebben gehaald bij Alana Dante. Gelukkig krijgt zij de massa wel stilaan in beweging. Toegegeven, we begrijpen geen bal van de teksten maar het werkt wel aanstekelijk om de Russen helemaal te zien ontdooien. Hoezo, afstandelijk en gesloten volk?

5. Doodgeknuffeld in plaats van doodgemept

En meteen mag het cliché dat alle Russen racisten zijn ook in de vuilnisbak. Aanwezige Senegalese supporters worden aan de borst gedrukt om hen te feliciteren met de zege tegen Polen. En aan de Rival Hug stand staat ondertussen een al even lange rij als aan de toog. Egyptische vrouwen met hoofddoek worden door de Russen hartelijk voor het oog van de camera vastgepakt. Buitenlandse fans worden om de halve meter staande gehouden door een Rus om mee op de selfie te gaan. In plaats van doodgemept worden andere nationaliteiten hier doodgeknuffeld.

6. Kippenvel tijdens Russisch volkslied

Vanaf vlak voor de aftrap gaat alle concentratie toch weer naar het Moederland. Vanop een platform voor de media zien we hoe tienduizenden Russen trots uit volle borst het Russische volkslied aanheffen. Indrukwekkend, zonder meer. En foutloos van begin tot eind. Een flink contrast met de “O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren. Tatata tatata tatatatataaaa” dat we meestal in ons land horen wanneer de Rode Duivels spelen.

7. Russische techno tijdens de rust

0-0 bij de rust. En het volk mort een beetje. Want de eerst helft tegen Egypte stelde niet veel voor. Maar niet getreurd. Een volgende Russische zangeres houdt het moreel bij de massa met een soort van techno uit de jaren ‘90 hoog.

8. Ongezien volksfeest

In de tweede helft gaat de Russische nationale ploeg op en over Egypte: 3-1 en dankzij zes op zes zijn de Russen zo goed als zeker van een plek in de achtste finales. Wat volgt is een ongezien volksfeest op de Vorobyovy Gory (de mussenheuvel). Tienduizenden Russen gaan met de imponerende Staatsuniversiteit van Moskou op de achtergrond compleet uit hun dak. “Russia, Russia, Russia”, rolt van helemaal naar achter naar voor en terug. De opmerkelijke Russische zangers van tijdens de rust betreedt opnieuw het podium en brengt de koele Russen tot hun kookpunt. Zonder wodka. En ja. Tegen middernacht brullen we de geniale en poëtische tekst van haar tophits moeiteloos mee. “Just love the music. Hey! Just love the people. Hey!” Van ons mag Rusland nog wel eventjes in het toernooi blijven. En gevaarlijke hooligans? Die hebben we niet gezien.