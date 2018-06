Gelekte nota van Donald Tusk over aanpak vluchtelingen “stap in de goede richting”, aldus Bart De Wever

Kampen waarin ‘echte’ vluchtelingen worden gescheiden van economische vluchtelingen, bestaan al een paar jaar in Griekenland, zoals hier in het noorden van Athene. Foto: Anadolu Agency

Om de illegale migratie vanuit Afrika beter aan te pakken, werken de Europese leiders aan opvangcentra waar een “snelle triage” kan plaatsvinden tussen “echte” vluchtelingen en economische migranten, nog voor ze de EU binnenkomen. Dat blijkt uit een uitgelekte nota van Europees ­president Donald Tusk. Daarmee wil hij de voorstanders van een harde aanpak verzoenen met de meer gematigde landen. “Een belangrijke stap in de goede richting”, vindt N-VA-voorzitter Bart De Wever.

De Europese top eind volgende week in Brussel wordt cruciaal in de aanpak van asiel en migratie op het continent. Hoewel het aantal vluchtelingen op de Middellandse Zee veel lager is dan tijdens de vluchtelingencrisis van 2015, staan de politieke zenuwen nu meer dan ooit gespannen. Onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel staat onder druk in haar eigen regering, en de nieuwe Italiaanse regering dreigt de stekker uit de Europese solidariteit te trekken.

Een duidelijk, krachtig signaal van de 28 staats- en regeringsleiders op de Europese top zou de beste manier zijn om de gemoederen te bedaren. Daarom vliegt de Europese president Donald Tusk dezer dagen van de ene naar de andere Europese hoofdstad om die belangrijke top voor te bereiden. Gisteren is de nota uitgelekt die hij daarbij telkens voorstelt. Het is een compromis dat de “hardliners” zoals Hongarije en Polen moet verzoenen met de meer gematigde landen.

Europees president Donald Tusk. Foto: AFP

In samenwerking met VN

In die nota staat onder meer dat de EU de Libische kustwacht zal versterken om de illegale migratie tegen te gaan. Maar het meest vernieuwende voorstel is de oprichting van opvangcentra aan de buitengrenzen van de Europese Unie. In de tekst staan geen landen opgesomd, maar volgens de Europese nieuwssite Politico denkt Tusk daarbij vooral aan Albanië en Tunesië. Ook Marokko en Egypte zouden in aanmerking komen.

In die landen zouden dan, in samenwerking met de VN, centra worden opgericht waar iedereen terechtkan die naar Europa wil vluchten. Daar zou “een snelle triage” plaatsvinden tussen de vluchtelingen: zij die in aanmerking komen voor politiek asiel in Europa, en economische migranten die daarop geen kans maken. Op die manier hoeven deze vluchtelingen/migranten de gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee niet meer te maken.

Concreter is het voorstel voorlopig niet, maar het zou het verdeelde Europa wel weer op één lijn kunnen krijgen. Zo zetten Oost-Europese landen, maar ook steeds meer Noord-Europese landen, druk op de Europese Unie om de grenzen van Fort Europa te versterken. Aan de andere kant staat onder meer Duitsland met Angela Merkel, voor wie deze top erop of eronder wordt. Haar Beierse zusterpartij CSU heeft haar onder druk gezet om voor 1 juli met een Europese aanpak te komen. Anders dreigt de CSU-minister van Binnenlandse Zaken de Duitse grenzen helemaal te sluiten.

Afgetoetst bij Michel

Die Europese tweespalt loopt ook door de Belgische regering. Zo zoekt N-VA meer aansluiting bij de noordelijke lidstaten, maar willen CD&V en MR niet te ver gaan. Het voorstel van Donald Tusk is nog niet officieel, maar het lijkt nu al die Belgische tweespalt te dichten. Zo zou Tusk zijn nota al bij premier Michel hebben afgetoetst, en gisteren reageerde ook N-VA-voorzitter Bart De Wever ook positief. “Het voorstel dat Donald Tusk op tafel legt is een belangrijke stap in de goede richting”, liet De Wever weten. “Het is duidelijk dat ook Europa eindelijk aan het kantelen is op het gebied van migratie.” Al mag het wat hem betreft nog een stap verder gaan, door illegale migranten op Europese bodem het asielrecht helemaal te ontzeggen. Een voorstel dat staatssecretaris Theo Francken afgelopen weekend lanceerde.