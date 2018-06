Bierexport tweemaal groter dan Belgische bierconsumptie

De export van Belgisch bier is in 2017 verder gestegen. De brouwers verscheepten in totaal 15,81 miljoen hectoliter naar het buitenland, goed voor een stijging op een jaar tijd met 8,7 procent. De export is zo voor het eerst tweemaal zo groot dan de binnenlandse bierconsumptie. De Belgische bierconsumptie zette de jarenlange dalende trend voort, ditmaal met een daling met 1,6 procent.

Sectororganisatie Belgische Brouwers publiceerde woensdag de nieuwste jaarcijfers. Zo daalde de bierconsumptie in eigen land met 1,6 procent tot 7,57 miljoen hectoliter. De binnenlandse consumptie nam verder af omdat de horeca het moeilijk blijft hebben (-3%), al houdt de verkoop in de winkels min of meer stand. Er is ook een shift van pils naar speciaalbieren die op de volumes weegt.

De alcolvrije en alcoholarme bieren (bieren tot 3,5% alcohol) zitten dan weer in de lift, nu de brouwers zich op dit segment geworpen hebben. Alcoholvrij en alcoholarm waren vorig jaar goed voor 5 procent van de bierconsumptie. Een “niet te verwaarlozen marktaandeel”, zegt Jean-Louis Van de Perre, voorzitter van de Belgische Brouwers. Alleen alcoholvrij is goed voor ongeveer 3 procent van de markt, zowat een verdubbbeling.

De export is inmiddels goed voor 70 procent van de totale productie. Vooral de export buiten de EU (+17%) boerde goed. uitschieters zijn de Verenigde Staten (+20 procent tot 2,65 miljoen hectoliter), maar ook China en Zuid-Korea.

Voor 2018 is Van de Perre zelfs hoopvol dat de daling van de binnelandse consumptie eindelijk stopt. “Het jaar is beter begonnen”, met een hogere consumptie in de eerste maanden. Het goede weer speelt in de kaart van de sector en de Rode Duivels moeten met een goed parcours op het WK in Rusland de consumptie aanzwengelen.