Twee doden en 166 vermisten na schipbreuk in Indonesië

Het aantal doden na een bootongeluk in Lake Tomba in Noord-Sumatra, Indonesië, is opgelopen tot twee. Er zijn ook zeker 166 vermisten en 18 opvarenden zijn gered. Dat heeft Mahler Tamba, het hoofd van de hulpdiensten, woensdag gezegd.

De ferry was onderweg naar Tigaras in het district Simalungun, toen hij in slecht weer met felle winden terechtkwam. De boot had pas 2 km afgelegd vanuit de haven van Simanindo. De hulpdiensten hebben intussen al twee lichamen geborgen. De opvarenden die gered werden, zijn naar ziekenhuizen in Sipintuangin gebracht.

Volgens Tamba was er geen passagierslijst. Mogelijk zaten er te veel mensen op de boot.

Lake Tomba is een vulkanisch meer van 100 km lang en 30 km breed.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS